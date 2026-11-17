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Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polisin şehit olmasına, 2 polisin de yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Sinan K. ile şehit Onur Şirin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, üzgün olduğunu söyledi, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, karar için dosyaya hazırlanma sürecinde olan raporların tamamlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesinde 26 Şubat 2025'te polis aracının tırla çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.

Kazaya neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Sinan K'nin poliste çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve daha önce uyuşturucu kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirtilmişti.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA