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Konya'da Pancar Hasadı Sırasında Obruk Oluştu

Konya'da Pancar Hasadı Sırasında Obruk Oluştu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar hasadı sırasında, tarlada 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Olayda kimse zarar görmedi, ancak tarım arazisi hasar gördü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar hasadı sırasında tarlada 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde obruk oluştu.

İlçenin Yeşilyurt Salur mevkisinde 100 dekarlık tarlada pancar hasadı yapan Şerefettin Dinkul, gürültüyle yaklaşık 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde obruk oluştuğunu fark etti.

Durumu yetkililere bildiren Dinkul, "Tarlada hasat yapıyordum. Birden büyük bir gürültü duydum ve pancar sökme makinesinin arka tekeri çukura girdi. Makinenin tekerinin patladığını sandım. Geri çekildiğimde obruğu gördüm. Söküme ara verdim. Çok korktum ama şükür kimse zarar görmedi." dedi.

Tarla sahibi Faik Cankurt ise tarım arazisinin zarar gördüğünü ifade ederek, "Makinenin söküm hizasından çıktığını gördüm. Arıza olduğunu sandım. Obruk oluşmuş, kazasız atlattık. Buna şükür." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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