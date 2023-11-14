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Konya'da otomobilin yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin yayalara çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Ağır yaralanan bir kişi ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.