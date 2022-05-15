Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

KARAPINAR, KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Faik Üre'nin (74) kullandığı 01 TM 812 plakalı otomobil, Çiçek Yaylası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otomobil sürücüsü Faik Üre, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan eşi Cemile Üre (73), gelini Heybet Üre ve torunu Cemile Üre (17) yaralandı.

Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Faik Üre ve ailesinin kazayı, bölgede düzenlenen yağmur duasına katılmak için giderken yaptıkları öğrenildi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Karapınar, Otomobil, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title