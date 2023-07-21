Konya'da Otomobilde Gizlenmiş Skunk Ele Geçirildi

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ses sistemine gizlenmiş 8 kilo 900 gram 'skunk' ele geçirildi. Sürücü H.F.K. gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Konya- Antalya kara yolunda rutin yol denetimi yaptı. Polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada ses sistemine gizlenilmiş paketler halinde 8 kilo 900 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sürücü H.F.K. gözaltına alındı.