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Konya'da Otomobilde Gizlenmiş Skunk Ele Geçirildi

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ses sistemine gizlenmiş 8 kilo 900 gram 'skunk' ele geçirildi. Sürücü H.F.K. gözaltına alındı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ses sistemine gizlenmiş 8 kilo 900 gram 'skunk' ele geçirildi. Sürücü H.F.K. gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Konya- Antalya kara yolunda rutin yol denetimi yaptı. Polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada ses sistemine gizlenilmiş  paketler halinde  8 kilo 900 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sürücü H.F.K. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Hisarcık Konya Güncel Haberler

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