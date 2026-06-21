Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Konya kara yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu için Konya'ya sevk edildi.
Konya kara yolunda şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Konya kara yolu 90. kilometresi Kulu Kavşağı'nda sabaha karşı, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 D 5589 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan Osman Kaya (61), İjlal Köse (48) ve Sultan Özbudak'ın (56) yaralandığı belirlendi.
Yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu tespit edilen Osman Kaya, Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu