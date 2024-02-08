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Konya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Konya'da meydana gelen otomobil kazasında İlyas Yaman hayatını kaybetti, Yusuf Karaağaç ise yaralandı. Kazada, işe gitmek için yola çıkan Yaman'ın aracı takla attı.

KONYA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada işe gitmek için yola çıkan sürücü İlyas Yaman (55) hayatını kaybetti, diğer sürücü Yusuf Karaağaç (44) yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Işıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İşe gitmek için yola çıkan Emirgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışan İlyas Yaman'ın kullandığı 42 ARK 183 plakalı otomobil ile Yusuf Karaağaç'ın idaresindeki 70 ABZ 629 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yaman'ın aracı takla attı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Yaman hayatını kaybetti, Karaağaç yaralandı. Karaağaç Emirgazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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