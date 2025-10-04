Haberler

Konya'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.G. idaresindeki 42 H 4501 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Bozlar Çeşmesi mevkisinde T.Ç. yönetimindeki 42 CHF 71 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki yolcu, Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk kez' diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek konut müjdesi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.