Konya'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İ.G. idaresindeki 42 H 4501 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Bozlar Çeşmesi mevkisinde T.Ç. yönetimindeki 42 CHF 71 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki yolcu, Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel