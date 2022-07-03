Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden

KONYA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya- Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında kaza ihbarının ardından sağlık ekibinin birkaç dakikada olay yerine ulaştığını belirterek, "Bugün Konya Beyşehir'de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.