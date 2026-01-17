Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Konya'nın Meram ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kadına otomobil çarptı. Olay sonucunda kadın yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
M.A. idaresindeki 35 KF 9450 plakalı otomobil, Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu K.E.H'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel