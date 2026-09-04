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Seydişehir'deki orman yangını kontrol altında

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Konya'nın Seydişehir ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ketenli Mahallesi Öşekçi mevkisinde kuru otların tutuşmasıyla büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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