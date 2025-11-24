Haberler

Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi: 29 Yaralı

Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi: 29 Yaralı
Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servisi devrildi. Kazada 29 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Huğlu Mahallesi'nden öğrencileri Beyşehir'e götüren Durmuş K. (38) idaresindeki 42 GBJ 81 plakalı öğrenci servisi, Kayabaşı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 28 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoldan geçen bazı sürücüler de öğrencilerin hastaneye sevkine destek verdi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Beyşehir ilçemiz Huğlu-Akseki kara yolunda içerisinde öğrencilerin bulunduğu aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 29 kişi hafif şekilde yaralanmış, yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
