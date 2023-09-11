Konya'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

?Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Ankara Caddesi Eski Ofis kavşağında meydana geldi. Furkan Özbayık (24) yönetimindeki 06 FM 3802 plakalı otomobil ile Mahmut Oylum'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havaya fırlayan ve başında kask bulunmayan Mahmut Oylum, ağır yaralandı. Motosiklet de 100 metre sürüklendikten sonra durdu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Oylum, kurtarılamadı. Sürücü Özbayık gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikleti ile aniden yola çıkan Mahmut Oylum'a, hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel