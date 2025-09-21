Haberler

Konya'da Motosiklet Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada bir çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

M.Ü. (30) ile R.İ'nin kullandığı plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet, Kurşunlu Mahallesi Konya-Afyonkarahisar kara yolunda çarpıştı.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.Ü'nün kullandığı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Y.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan M.Ü, R.İ. ve B.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
