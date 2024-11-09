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Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Konya'nın Meram ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü Ahmet Şahin Tarhan hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu A.Ç. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı, soruşturma başlatıldı.

KONYA'da motosikletin otomobile çarptığı kazada sürücü Ahmet Şahin Tarhan (24) hayatını kaybetti, arkasındaki A.Ç. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Beyşehir Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; 41 ANG 417 plakalı motosikleti ile kırmızı ışıkta geçen Ahmet Şahin Tarhan, M.F.T.'nin kullandığı 16 SDB 33 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Tarhan, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tarhan ile motosikletteki A.Ç., ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Şahin Tarhan kurtarılamadı, A.Ç.'nin tedavisi sürüyor. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Konya,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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