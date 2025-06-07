Konya'da Motokuryenin Cenazesi Defnedildi

Konya'da Motokuryenin Cenazesi Defnedildi
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22 yaşındaki motokuryenin cenazesi, Konya'da Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden genç, çölde bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motokuryenin cenazesi defnedildi.

Muhammet Yasin Su'nun (22) cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak Tekke Mezarlığı'na getirildi.

Burada Su'nun yakınları ve arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Geçen yıl babasını kaybettiği öğrenilen Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Su'nun cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.T'nin (22), kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Türkerler Sokak'taki kavşakta dün kaza yapan otomobilin kontrolden çıkarak çarptığı motokurye yaşamını yitirmişti. Muhammet Yasin Su'nun, bir süre ara verdiği motokuryeliğe dün yeniden başladığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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