Konya'da Mobil Fiber Optik Aracı Hizmete Girdi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Mobil Fiber Optik Aracı hizmete sunuldu.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (KOSKİ) yapılan yazılı açıklamada, fiber ek ve test cihazlarıyla donatılan aracın, her türlü hava koşulunda sahada kesintisiz çalışma imkanı sağlayarak, iletişim ile veri altyapısında hızlı müdahale, arızasız hizmet ve yüksek erişim kalitesi sunduğu belirtildi.

Kurum bünyesinde hizmete giren Mobil Fiber Optik Aracın, KOSKİ'nin kent genelindeki fiber optik altyapı çalışmalarına hız, güvenlik ve verimlilik kazandırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan 134 bin metre uzunluğundaki fiber optik kablo hatlarında kullanılacak araç, fiber optik kablo ekleme, bakım, onarım ve ölçüm işlemlerini sahada etkin şekilde gerçekleştirebilecek donanıma sahip. Aracın içerisinde fiber optik kablo ek cihazı, OTDR test ve ölçüm cihazı, kablo hazırlama ve temizleme ekipmanları bulunuyor. Bu sayede ekipler, her türlü hava koşulunda kesintisiz çalışma imkanı buluyor, olası arızalara en kısa sürede müdahale ederek iletişim ve veri altyapısının sürekliliğini sağlıyor. Mobil Fiber Optik Aracı, yeni fiber altyapı kurulumları, mevcut hatlarda arıza tespiti ve onarım işlemleri, fiber ağ genişletme çalışmalarıyla planlı bakım ve ölçüm faaliyetlerinde kullanılıyor."