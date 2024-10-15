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Konya'da Mantar Zehirlenmesi: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Konya'da Mantar Zehirlenmesi: Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde mantar zehirlenmesi sonucu 17 yaşındaki Gülsüm Önsesveren tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ablası Hacer Önsesveren ise tedavi edildi ve taburcu oldu. Gülsüm, Eserler Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

KONYA'da yediği mantardan zehirlenen Gülsüm Önsesveren (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seydişehir ilçesinde oturan Gülsüm Önsesveren ile ablası Hacer Önsesveren, 8 Ekim'de yedikleri mantardan zehirlenip, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacer Önsesvere tedavisi sonrası taburcu edilirken, Konya'ya sevk edilen kardeşi bugün hayatını kaybetti. Gülsüm'ün cenazesi Eserler Camisi'nde kılınan namaz sonrası Kızılcalar Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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