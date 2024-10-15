Konya'da Mantar Zehirlenmesi: Genç Kız Hayatını Kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mantar zehirlenmesi sonucu 17 yaşındaki Gülsüm Önsesveren tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ablası Hacer Önsesveren ise tedavi edildi ve taburcu oldu. Gülsüm, Eserler Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.
Seydişehir ilçesinde oturan Gülsüm Önsesveren ile ablası Hacer Önsesveren, 8 Ekim'de yedikleri mantardan zehirlenip, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacer Önsesvere tedavisi sonrası taburcu edilirken, Konya'ya sevk edilen kardeşi bugün hayatını kaybetti. Gülsüm'ün cenazesi Eserler Camisi'nde kılınan namaz sonrası Kızılcalar Mezarlığı'na defnedildi.