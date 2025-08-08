Konya'da Lokanta ve Restoranlara Gıda Denetimi

Seydişehir ilçesinde Zabıta ekipleri, gıda güvenliği ve hijyen şartlarına yönelik denetimlerini artırdı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde lokanta ve restoranlarda denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halkın sağlığı ve güvenliği için gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, halk sağlığını tehdit edecek her türlü gıda imalatı ve satışının önlenmesi için aralıksız çalıştıklarını, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

İşletmelerde, gıda güvenliği, hijyen şartları, fiyat, işletme ruhsatı ile vergi levhası kontrolleri gerçekleştirildi.???????

