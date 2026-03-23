Konya'da liseler arası futsal turnuvası başladı

Konya'da Liseler Arası Kardeşlik ve Dostluk 2. Futsal Turnuvası başladı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesi ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvada 10 okuldan 100 öğrencinin mücadele edeceği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlere yönelik spor yatırımlarına ve organizasyonlara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Turnuvanın hayırlı olmasını dileyen Kılca, şunları kaydetti:

"Turnuvalarımızla şehrimizde sporu tabana yaymaya devam ediyoruz. Ülkemizin daha sağlıklı, daha zinde ve çok daha çalışkan nesillere ihtiyacı var. Bu hedef doğrultusunda gençlerimizin daha fazla spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve sosyal anlamda daha güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Gençlerimizin bir araya gelerek kaynaşması, aralarındaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonların dayanışma ruhunu pekiştireceğine inanıyorum. Karatay Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onların gelişimine katkı sunacak projeler üretmeye devam edeceğiz."

Açıklamada turnuvanın, 13 Nisan'da sona ereceği belirtildi.