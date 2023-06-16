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Konya'da Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga

Konya'da Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga

Güncel Haberler

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki lisenin öğrencileri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan iki lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki iki lisenin öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, lise öğrencileri U.A. ile M.E. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel

Kadınhanı Konya Güncel Haberler

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