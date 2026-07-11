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Tartıştığı kuyumcuyu göğsünden vurarak öldürdü

Tartıştığı kuyumcuyu göğsünden vurarak öldürdü
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Konya'da borç meselesi yüzünden kuyumcu Sami Ayaz'ı öldüren nakliyeci Turgay Barbaros, polis tarafından yakalanacağını anlayınca evinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Konya'da borç meselesi nedeniyle tartıştığı kuyumcu Sami Ayaz'ı (37) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan nakliyeci Turgay Barbaros'un (44) yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Barbaros'un evinin bulunduğu Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak ve çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, saat 00.10 sıralarında evine gelen Barbaros, sokaktaki polis ekiplerini fark etti. Yakalanacağını anlayan Barbaros, evinin bahçesine girdikten sonra olayda kullandığı tabancayla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Turgay Barbaros'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Barbaros'un cenazesi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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