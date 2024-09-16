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Konya'da Köprülü Üst Geçitten Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü Merve Kübra Gümüşlü olay yerinde hayatını kaybetti. Araç bariyerlere çarparak alt yola düştü.

Konya'da köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Merve Kübra Gümüşlü (26) idaresindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki Uluyayla üst geçidinde, bariyerlere çarparak alt yola düştü.

Sağlık ekipleri araçtan çıkardıkları Gümüşlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken araç çekiciyle olay yerinden götürüldü.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

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