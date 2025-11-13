Haberler

Konya'da Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Konya'da Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Konya Valiliği, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemleri ele almak üzere Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı düzenledi. Toplantıda trafik güvenliği, kış lastiği uygulamaları ve acil durum koordinasyonu konuları değerlendirildi.

Konya Valiliğince, İçişleri Bakanlığının "Kış Tedbirleri" konulu genelgesi doğrultusunda, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Vali İbrahim Akın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kışın yaklaşmasıyla olumsuz hava koşullarında trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksamaların önlenmesi, kar yağışı ve buzlanma durumlarında alınacak tedbirler, kış lastiği uygulamaları ve sürücülerin bilgilendirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca, olası kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik birimleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Toplantıya Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Vali Yardımcısı Yavuz Güner, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Durmuş Yöndem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

