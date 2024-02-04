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2 gündür aranan çaycının öldürüldüğü ortaya çıktı

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Konya Güneysınır'da iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı ve cansız bedeninin bulunması için çalışma başlatıldı.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı suçunu itiraf ederken çay ocağı işletmecisinin cansız bedeninin bulunması için çalışma başlatıldı.

TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İlçede çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. Uyan'ın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı işleten ve Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K'yi (30) gözaltına aldı.

Sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi. Yıldırım Uyan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güneysınır Konya Polisiye Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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