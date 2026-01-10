Konya'da kan bağışı kampanyası
Konya'nın Derbent ilçesinde, 'Bağışlanan her kan ormanda üç fidan' sloganıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşlar destek verdi. Kan bağışı yapmak isteyenler, Türk Kızılay mobil aracında doktor muayenesinin ardından kan bağışında bulundu.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Türk Kızılay mobil kan bağış aracında "Bağışlanan her kan ormanda üç fidan" sloganıyla başlatılan kampanyaya, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, doktor muayenesinin ardından kan bağışı yaptı.
Kaynak: AA / Osman Arslan - Güncel