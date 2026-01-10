Haberler

Konya'da kan bağışı kampanyası

Güncelleme:
Konya'nın Derbent ilçesinde, 'Bağışlanan her kan ormanda üç fidan' sloganıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşlar destek verdi. Kan bağışı yapmak isteyenler, Türk Kızılay mobil aracında doktor muayenesinin ardından kan bağışında bulundu.

Konya'nın Derbent ilçesinde vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Türk Kızılay mobil kan bağış aracında "Bağışlanan her kan ormanda üç fidan" sloganıyla başlatılan kampanyaya, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, doktor muayenesinin ardından kan bağışı yaptı.

Kaynak: AA / Osman Arslan - Güncel
