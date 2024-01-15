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Konya'da Kamyonette Skunk Ele Geçirildi

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KONYA'da durdurulan eşya yüklü kamyonetteki buzdolabının içinde 78 kilogram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine eşya yüklü bir kamyoneti durdurdu. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramada araçtaki buzdolabının içinde 69 paket halinde 78 kilogram skunk ele geçirildi. M.A. ile S.A. gözaltına alınırken, şüpheliler işlemleri sonrası 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

KONYA'da durdurulan eşya yüklü kamyonetteki buzdolabının içinde 78 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine eşya yüklü bir kamyoneti durdurdu. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramada araçtaki buzdolabının içinde 69 paket halinde 78 kilogram skunk ele geçirildi. M.A. ile S.A. gözaltına alınırken, şüpheliler işlemleri sonrası 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlar Güvenlik Güncel Haberler

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