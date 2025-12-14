Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Araklı Sokak'taki bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Celalettin E. (31) bıçakla, Mevlüt U. (23) ise silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi İstanbul Caddesi'nde yakaladı.