Kafede 2 müşterinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin baba ile 2 oğlu tutuklandı

Kafede 2 müşterinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin baba ile 2 oğlu tutuklandı
Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede yaşanan silahlı kavga sonucunda 2 müşteri yaralandı. Olayla ilgili olarak 47 yaşındaki Seyhat Karaca ve oğulları tutuklandı. Yaralıların durumu ağır.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kafede oturan 2 müşterinin silahla yaralandığı kavgaya karışan Seyhat Karaca (47) ile oğulları tabancayı kullanan Fahrettin Karaca (21) ve Kazım Karaca tutuklandı.

Olay, 19 Ocak'ta Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Fahrettin Karaca ve kardeşi Kazım Karaca ile mekana gelen husumetli oldukları Mevlüt Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşünce Fahrettin Karaca, babası Seyhat Karaca'ya haber verdi. Kafeye gelen Seyhat Karaca, oğullarını dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavga etti. Bu sırada Fahrettin Karaca, tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp, Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde kaldı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cingöz, Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bahri Cingöz'ün de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇMIŞ

Olayın ardından Seyhat Karaca, Fahrettin Karaca ve Kazım Karaca gözaltına alındı. Şüphelilerden Fahrettin Karaca ilk ifadesinde, "Korkutmak için tabancayla havaya ateş açmak istedim'" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve 2 oğlu, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
