DKMP'den farla avlanan kaçak acılara 81 bin 604 TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Konya'da araç farı kullanarak kaçak avcılık yapan 4 kişiye toplam 81 bin 604 TL idari para cezası uyguladı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya'da araç farı ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye toplam 81 bin 604 TL idari para cezası uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya'da alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, far avı yapan 4 şahsı tespit etti. Şahısların kullandıkları otomobil ile ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Ayrıca şahıslar hakkında ilgili kanunlar kapsamında toplam 81 bin 604 TL idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
adam başı 20 bin lite bir cep telefonu parası anca, bu cezalarla bu canavarları vazgeçiremezsiniz

