DKMP'den farla avlanan kaçak acılara 81 bin 604 TL ceza

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya'da araç farı ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye toplam 81 bin 604 TL idari para cezası uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya'da alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, far avı yapan 4 şahsı tespit etti. Şahısların kullandıkları otomobil ile ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Ayrıca şahıslar hakkında ilgili kanunlar kapsamında toplam 81 bin 604 TL idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi.