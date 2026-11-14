Konya'da Jandarma TULPAR timinin akrobasi gösterisi ilgiyle izlendi

Konya'da Jandarma TULPAR timinin akrobasi gösterisi ilgiyle izlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da Jandarma TULPAR timi Kılıçarslan Kent Meydanı'nda gösteri düzenledi. Akrobatik hareketler ilgiyle izlenirken vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti; oğluyla gelen bir baba gösteriyi çok beğendiğini söyledi.
Konya'da, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan motosikletli akrobasi timi TULPAR'ın gösterisi ilgiyle izlendi.
Kılıçarslan Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, TULPAR ekibinin sergilediği akrobatik hareketler izleyicilerden beğeni topladı.
Gösteriyi takip eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Oğlu Ahmet Asaf ile programa katılan Murat Küçükkoç, gösteriyi çok beğendiğini belirtti.
Askerliğini Sivas'ta jandarma olarak yaptığını belirten Cengiz Koyuncu, "Jandarmamız çok önemli bir kuruluşumuzdur. Çok güzel bir gösteri oldu. Başarılarının devamını dilerim. 18 ay o üniformayı giydim, çok duygulandım." dedi.