Konya'da Jandarma TULPAR timinin akrobasi gösterisi ilgiyle izlendi

Konya'da, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan motosikletli akrobasi timi TULPAR'ın gösterisi ilgiyle izlendi.

Kılıçarslan Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, TULPAR ekibinin sergilediği akrobatik hareketler izleyicilerden beğeni topladı.

Gösteriyi takip eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Oğlu Ahmet Asaf ile programa katılan Murat Küçükkoç, gösteriyi çok beğendiğini belirtti.

Askerliğini Sivas'ta jandarma olarak yaptığını belirten Cengiz Koyuncu, "Jandarmamız çok önemli bir kuruluşumuzdur. Çok güzel bir gösteri oldu. Başarılarının devamını dilerim. 18 ay o üniformayı giydim, çok duygulandım." dedi.

Kaynak: AA