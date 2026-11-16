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Konya'da jandarma kasımın ilk 15 gününde 340 şüpheliyi yakaladı

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Konya'da jandarma kasımın ilk 15 gününde 340 şüpheliyi yakaladı
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Konya'da jandarma ekipleri kasımın ilk 15 gününde haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 340 şüpheliyi yakaladı. Denetimlerde 671 bin 390 kişi ve 1 milyon 815 bin 938 araç kontrol edilirken 222 hükümlü yakalandı, 118 şüpheli gözaltına alındı ve 74 araca el konuldu.

Konya'da jandarma ekiplerince kasım ayının ilk 15 gününde, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 340 şüpheli yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 671 bin 390 kişi ile 1 milyon 815 bin 938 araç denetlendi.

Denetimlerde, 1'i 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan, diğerleri 20 yıla kadar süreli hapis cezası bulunan toplam 222 hükümlü yakalandı.

Ayrıca denetimlerde haklarında arama ya da yakalama kararı bulunan 118 şüpheli de gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında 74 araca el konuldu.

Kaynak: AA
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