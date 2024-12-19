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Konya'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Konya'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi
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Sarayönü ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı. Yarışmada öğrenciler, milli marşın coşkusunu sahne performanslarıyla yansıttı.

???????Konya'nın Sarayönü ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarışmada, öğrenciler milli marşın coşkusunu ve anlamını en etkili şekilde yansıtabilmek için sahne aldı.

İlçe???????deki okullardan çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada, jüri üyeleri öğrencileri ses tonu, vurgu, diksiyon ve sahne duruşu gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

Program sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi ve katılımcılar tebrik edildi.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
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