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Konya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden AGD ve MGV üyeleri bir araya geldi

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Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Kültür Park'ta bir araya gelen AGD ve MGV üyeleri, pankartlar açarak Kur'an-ı Kerim okudu. Konuşmalarda Kudüs'ün kutsallığı vurgulandı ve Gazze'deki zulüm kınandı.

Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Kültür Park'ta bir araya gelen AGD ve MGV üyeleri, "Zafer inananlarındır ve zafer yakındır", "Kudüs coğrafi değil imani bir meseledir" yazılı pankartlar açtı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ali Rıza Yanar, grup adına yaptığı konuşmada Kudüs'ün yeryüzünün en kutsal şehirlerinden olduğunu belirtti.

Kudüs'ün muhafızı konumundaki Gazze'de yaşatılan zulüm karşısında söyleyecek söz kalmadığını ifade eden Yanar, "Rabb'imizin bizlere kardeş ilan ettiği gencecik müminler kurşunlarla, bombalarla, kitle imha silahlarıyla öldürülüyor. Kanlarının döküldüğünü, evlerinin yıkıldığını, kısacası alenen, göz göre göre soykırıma maruz bırakıldığını görmekteyiz. Filistinli kardeşlerimiz kendi evlatlarının cesetlerini sokaklardan topluyor. Bu acı görmezden gelinemez." diye konuştu.

Sloganların atıldığı program, okunan duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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