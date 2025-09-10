Konya'da İnşaatta İşçi Asansör Boşluğuna Düştü
Beyşehir ilçesinde bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu bir işçi, 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Beytepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu M.H.(33), 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ambulansa taşıdığı M.H. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel