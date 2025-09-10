Haberler

Konya'da İnşaatta İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Beyşehir ilçesinde bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu bir işçi, 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Beytepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu M.H.(33), 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ambulansa taşıdığı M.H. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
