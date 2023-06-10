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Konya'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katında boya yaparken dengesini kaybedip düşen Yakup Güçlü (65), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katında boya yaparken dengesini kaybedip düşen Yakup Güçlü (65), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde 5 katlı apartman inşaatında meydana geldi. Yakup Güçlü, 4'üncü katın balkonunda boya yaparken dengesini kaybedip zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Güçlü'nün cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Güncel

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