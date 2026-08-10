Seydişehir'de Pencereden Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 6 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Ağır yaralanan çocuk, Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın ikinci katından düşen çocuk ağır yaralandı.
A.A. (6), Bostandere Mahallesi 155028 Sokak'ta dedesinin yaşadığı evin penceresinden düştü.
Yakınları ağır yaralanan çocuğu Seydişehir Devlet Hastanesine götürdü.
Vücudunda kırıklar tespit edilen çocuk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA