Haberler

Sarayönü'nde feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Emin Ş. (36) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kurşunlu Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken, önünde kontrolden çıkarak kaza yapan otomobilden yola fırlayan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Emin Ş'nin aracı, karşı yönden gelen Hüseyin Sami E'nin (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ile araçtaki Mustafa K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Mehmet Emin Ş. ile araçtaki Mustafa K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, manevra yapan otomobilin, karşı yönden gelen araca çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu

Gürültü kavgası kanlı bitti! Önce komşuyu sonra damadı vurdu
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun

Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun
İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim

Yeni ifade geldi! Silivri'deki İmamoğlu'nu zora sokacak sözler

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber