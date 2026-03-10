Haberler

Konya'da yolda olanlara iftarlık dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla yolculara iftarlık paketleri dağıttı. İl Müdürü Arif Topal, bu organizasyonla paylaşma ve dayanışma ruhunun yaşatılmasının amaçlandığını belirtti.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kentin farklı noktalarında ve sosyal hizmet merkezi olan ilçelerde, yolculara iftarlık paketleri dağıtılarak ramazanın bereketi paylaşıldı.

İl Müdürü Arif Topal, yaptığı açıklamada, "Konya'da Mola, Gönülde Dua" denilerek gerçekleştirilen ikramla, ramazan ayında paylaşmayı ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

İftar vakti yolda olanlar için küçük bir mola, gönüllerde ise bir dua olsun istediklerini ifade eden Topal, şunları kaydetti:

"Konya'nın kadim misafirperverliği ve dayanışma kültürü bugün burada bir kez daha kendini göstermektedir. Bu güzel organizasyona katkı sunan tüm personelime teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ülkemize ve milletimize huzur, bereket ve birlik getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu