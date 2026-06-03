Haberler

Huzurevi sakinleri yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen 'Tecrübe Kazandı, Lezzet Taçlandı' temalı yemek yarışmasında yaşlı bireyler mutfak kültürlerini sergiledi. İl Müdürü Arif Topal, yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen etkinliklerin süreceğini belirtti.

Konya'da huzurevinde "Tecrübe Kazandı, Lezzet Taçlandı" temalı yemek yarışması düzenlendi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen yarışmada, yaşlı bireyler mutfak kültürlerini sofraya yansıttı.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere, yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Yarışmada birbirinden farklı lezzetlerin hazırlandığını vurgulayan Topal, "Büyüklerimizin bilgi, tecrübe ve kültürel mirası toplumumuz için çok kıymetlidir. Onların mutlu ve aktif bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Katılımcılar tarafından hazırlanan lezzetler, jüri üyeleri tarafından lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirildi.

Yarışmanın sonunda tüm katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Basir Gülüm
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu

Evin kapısına poşetle asıldı! Sesleri duyan ne yapacağını şaşırdı
Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü

Eşini çocuğunun yanında vahşice katletti
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

Cinayetin ardından Dilan Polat'ın şarkısını paylaştılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti

Polatların kaldığı otelde silahlı saldırı! Engin'in kuzeni öldürüldü
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor