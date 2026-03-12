Haberler

Konya'da hijyen koşulları yetersiz olan hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilen bir hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası denetim gerçekleştirdi.

Konya'da, hijyen koşullarının yetersiz olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılan hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlattı.

İşletmenin bulunduğu adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde, işletmede herhangi bir hayvanın bulunmadığını, besi süreleri tamamlanan büyükbaşların satıldığını, son dönemde kentte etkili olan yağışlar sırasında temizlik çalışmalarının istenilen düzeyde gerçekleştirilemediğini tespit etti.

Denetim kapsamında, gerekli temizlik çalışmaları yaptırılarak, işletmenin hayvan sağlığı ve hijyen koşulları açısından uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirler alındı.

İncelemelerin ardından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Savaş Güler
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü