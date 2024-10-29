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Konya'da Güvenli Okul Yolları Projesi ile Öğrencilere Bisikletle Sürüş Etkinliği

Konya'da Güvenli Okul Yolları Projesi ile Öğrencilere Bisikletle Sürüş Etkinliği
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Güvenli Okul Yolları Projesi' kapsamında Zafer Ortaokulu öğrencilerine, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisikletle sürüş etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrencilere bisiklet kaskı ve reflektörlü yelekler hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenle gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen "Güvenli Okul Yolları Projesi" kapsamında Zafer Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayraklarla sürüş etkinliği düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta birimlerinin ve öğretmenlerin eşlik ettiği sürüş esnasında öğrenciler, bisikletlerinin gidonlarına bağladıkları bayraklarla belirlenen güzergah boyunca pedal çevirdi.

Öğrenciler, ayrıca kavşaklardan geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan öğrencilere Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bisiklet kaskı ve reflektörlü yelek hediye edildi.

Bisiklet kullanırken her zaman bisiklet yollarını tercih ettiklerini vurgulayan öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılında etkinlik düzenlemenin mutluluk verici olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenle gitmelerini sağlamak amacıyla "Güvenli Okul Yolları Projesi" yürütüyor.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

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