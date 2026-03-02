Haberler

Konya'da genç kızın öldüğü kazaya ilişkin davada sürücüye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da genç kızın öldüğü trafik kazasına ilişkin davada yargılanan sanığa, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Konya'da genç kızın öldüğü trafik kazasına ilişkin davada yargılanan sanığa, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Konya 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Ç, maktul Hatice Deveci'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen başka bir otomobilin sürücüsü Hasan M, trafikte ailesiyle seyir halinde olduğunu belirtti.

Sanığın kullandığı aracın makas atarak sol şeride geçtiğini anlatan Hasan M, "Sol şeride geçtiğinde araç kendi etrafında döndü. Sonra ağaca çarptı." ifadesini kullandı.

Maktul Hatice Deveci'nin tanık olarak dinlenen arkadaşı Esra Nur G. de kazadan yaklaşık iki hafta önce maktulle görüştüklerini dile getirerek, "Hatice, Hamdi Ç'nin alkollü olarak kendisini arayıp rahatız ettiğini söylemişti. Hatice ile kazadan bir gün önce tekrar konuştuğumda, Hamdi'nin tekrar görüşmek için aradığını ama kabul etmediğini söylemişti." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanık Hamdi Ç, pişman olduğunu belirterek, "Kaza günü alkol aldım. Maktulü aradım, görüşmek istedim. Evinden aldığım maktul, arabada telefonumu almak istedi, tartışmaya başladık. Ben de sağ şeritten sol şeride geçmek için gaza bastım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı." şeklinde savunma yaptı.

Mütalaa savcısı, sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ceza "iyi hal" indirimiyle 6 yıl 3 aya düşürüldü. Ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl el konulmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hamdi Ç. idaresindeki 42 AIN 37 plakalı otomobil, 3 Aralık 2025'te Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde refüje çarpmış, araçtaki Hatice Deveci (22) hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Altay Bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Tahran mahşer yeri! İsrail saldırdı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent mahşer yeri! Dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Kocasının kim olduğunu öğrenenler başlıyor saydırmaya
Beşiktaş'tan Altay Bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi