Konya'da Geleneksel Çocuk Oyunları Öğretmen Kılavuz Kitapları Hazırlandı

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geleneksel çocuk oyunlarının eğitim süreçlerine entegrasyonunu destekleyen öğretmen kılavuz kitaplarını yayımladı. Kitaplar, 1-4. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmeyi ve kültürel değerlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu"nda yer alan 40 çocuk oyunu, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfların kazanım ve açıklamalarıyla birleştirilerek eğitim planları haline getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Geleneksel Çocuk Oyunları Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın öğretmenlerin kullanımına sunulduğu belirtilirken, bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda 1. sınıflara yönelik içeriklerin yeniden düzenlendiği, böylece geleneksel çocuk oyunlarının eğitim sürecine entegrasyonuyla öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, kültürel değerlerle bağlarının güçlendirilmesi ve akademik gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
