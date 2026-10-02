Konya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için merkeze teslim edildi.
Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.