Konya'da FETÖ üyeliğinden aranan 2 kardeş yakalandı

Konya'da FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan ve aranan Serdar Çam ve Erdal Çam kardeşler, saklandıkları evde yapılan operasyonla yakalandı. İkisinin de FETÖ yapılanması içinde yer aldığı ve mesleklerinde faaliyet gösterirken devam ettikleri tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler.