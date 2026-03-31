Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde, yalnız yaşayan 60 yaşındaki Ramazan Gümüş'ün evinde ölü bulunması sonrasında cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Seyitahmetli Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Ramazan Gümüş'ten (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Gümüş'ü hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Gümüş'ün cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu