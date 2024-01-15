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Konya'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Katili Hakkında Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

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Konya'da eşi tarafından öldürülen Zeliha Akbulut'un katili Hüseyin Akbulut hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay sırasında çiftin yanında olan çocuklar devlet korumasına alındı.

KONYA'da eşi Zeliha Akbulut'u (26) 3 çocuğunun gözü önünde öldüren Hüseyin Akbulut (33) hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap Hüseyin Akbulut, 8 yıllık evli ve 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u, 31 Ağustos 2023'te bıçaklayıp, tabanca ile öldürdü. Teslim olan şüpheli tutuklanırken, Zeliha Akbulut'un cenazesi memleketi Ilgın'da toprağa verildi. Olay sırasında çiftin yanında olan 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar da devlet korumasına alındı.

'İKNA EDİP, EVE DÖNMESİNİ SAĞLADIM'

İfadesinde suçunu itiraf eden Hüseyin Akbulut, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip, teslim oldum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Olay günü de uyuşturucunun etkisindeydim. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip, evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip, eve dönmesini sağladım" dedi.

ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK DESTEK

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonrası Hüseyin Akbulut hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Akbulut için 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca Hüseyin Akbulut'un olay günü kullandığı araçta kenevir kırıntıları, dedesine ait evde de uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. İddianame, Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öte yandan devlet korumasındaki çocukların Zeliha Akbulut'un ailesine teslim edildiği, çocuklara psikolojik destek verildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahkeme Ceza Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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