Konya'da engelli ve hasta çocuklar da asırlık 'şivlilik' geleneğinin sevincini yaşadı

Konya'da engelli ve hastanede tedavi gören çocuklar, "şivlilik" kapsamında hazırlanan hediyelerle sevindirildi.

Üç ayların başlamasıyla kutlanan "şivlilik" geleneğinde çocuklar, gün boyu kapı kapı dolaşarak çikolata, şeker ve kek gibi yiyecekleri topluyor.

Kentte sabah gruplar halinde gezen çocuklara aileleri de eşlik etti. Ev ve dükkanları gezen çocuklar, poşetlerini çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşadı.

Meram Belediyesi ile Karatay Gençlik Meclisi de engelli ve hastanede tedavi gören çocukları unutmadı.

"Yüzlerindeki mutluluk her şeye bedel"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti, onlara hediyelerini verdi.

Kavuş'un elinden şivliliklerini alan çocuklar mutlu oldu.

Çocuk servislerinde odaları gezen Kavuş, "Onların da bu mutluluktan mahrum kalmasını istemedik. Şivlilikleri getirerek bu güzel geleneğin sevincini onlarla paylaşmak istedik. Yüzlerindeki mutluluk her şeye bedel. Rabb'imden hepsine acil şifalar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl şivliliklerini kendileri toplarlar." diye konuştu.

Karatay'da 170 engelli çocuk sevindirildi

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri de şekerleme ve çeşitli hediyelerin bulunduğu çantayı evlerinde ziyaret ettikleri engelli çocuklara verdi.

Mahallelerde yaşayan 170 engelli çocuğun evine giden gönüllüler, oyuncak ve çeşitli hediyelerin yer aldığı paketleri verdi, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Öte yandan, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan çocuklara da şivlilik hediye paketleri ulaştırıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da çocukların coşkusuna eşlik etti.

İl Müftüsü Ali Öğe ile 4-6 Yaş Durdu-İsmail Ceylan Kız Kur'an Kursu'nda öğrencilerle bir araya gelen Altay, burada çocuklara şivlilik dağıttı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'ya gelen çocuklara şivlilik ikram eden Altay, " Konya'mıza özgü bu güzel geleneğin ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha şahitlik ediyoruz. Çocuklarımız Konya sokaklarına şivlilik bereketi getirdi. Bu güzel bereketin çocuklarımızla birlikte çoğalmasını diliyorum. Sokakları cıvıl cıvıl hale getiren evlatlarımızın neşeleri daim, ömürleri bereketli olsun." ifadelerini kullandı.