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Konya'da elektrik akımına kapılan sıva ustası hayatını kaybetti

Konya'da elektrik akımına kapılan sıva ustası hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde, elektrik akımına kapılan sıva ustası yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, elektrik akımına kapılan sıva ustası yaşamını yitirdi.

Zengen Mahallesi'ndeki bir evin dış sıvasını yapan Mahsuni Kaş (45), elektrik kablosuna temas etti. Elektrik akımına kapılan Kaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Kaş'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zengen Ereğli Konya Güncel Haberler

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